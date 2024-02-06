Shadu не смогла остаться в стороне от чужой беды.

Певица Shadu поддержала онкобольную артистку из Америки, состояние которой, к сожалению, неутешительное. Известно, что Кэт Дженис при смерти.

В марте 2022 года Кэт обратилась к врачу из-за новообразования на шее. Ей поставили диагноз саркома, редкое заболевание, обозначающее группу злокачественных опухолей. Кэт боролась с раком: перенесла операцию, химиотерапию. В июле ей удалось на время побороть заболевание. Но через год, в июне 2023-го, рак вернулся и поразил ее легкие.

Shadu не осталась в стороне. Она опубликовала видео у ТикТок с целью поддержки тяжелобольной певицы.

"Я слушаю эту песню на повторе, потому что артистка проигрывает свою борьбу с раком и оставляет все доходы своему 7-летнему сыну", - подписала видео артистка.

Прогнозы врачей неутешительны, Кэт осталось жить несколько месяцев.

"Зная тяжелую историю, будучи с маленьким сыном на руках - это крайне тяжело. Я хочу, чтобы каждый артист снял в ТикТок видео под этот звук, чтобы ребенок смог получить роялти и имел средства к существованию. Кэт, держись, надежда есть всегда. Мы постараемся помочь", - сказала Shadu.

Зная о смертельном конце, Кэт Дженис презентовала песню "Dance You Outta My Head". Средства вырученные от монетизации она передаст 7-летнему сыну.

Напомним, ранее Александре Зарицкой сделали операцию. Девушка призналась, что впервые решилась на наркоз.

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