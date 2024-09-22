Мила Сивацкая опубликовала милые кадры с любимым.

Украинская актриса и бизнесвумен Мила Сивацкая поделилась редкими кадрами со своим женихом Сергеем. Артистка поздравила любимого с важным праздником.

Сергей очень редко появляется в соцсетях звездной избранницы. Однако по случаю особого праздника Мила решила показать их совместный снимок. В субботу, 21 сентября, любимый предпринимательницы отмечал свой день рождения. Об этом Сивацкая сообщила в своем Instagram и впервые за долгое время опубликовала фотографию с любимым.

В частности, актриса показала несколько распечатанных фото с мужчиной. Пара мило улыбалась, обнималась и целовалась на камеру. В подписи к кадру Мила поздравила Сергея с праздником.

Видео дня

"С днем рождения, мой любимый", - лаконично написала звезда.

Об отношениях Милы и Сергея почти ничего не известно. Мужчина - непубличный человек, поэтому Сивацкая мало рассказывает о женихе и не появляется с ним на публике. Ранее она лишь рассказывала, что их знакомство состоялось в столичном аэропорту "Жуляны". Тогда Сергей предложил актрисе выпить кофе. Влюбленные уже много лет в отношениях. В новогоднюю ночь, 1 января 2023 года, мужчина сделал артистке предложение.

Что известно о Сивацкой

Мила родом из Киева, однако свою карьеру она решила строить в РФ. Она много лет жила и снимала в России, а также получила там славу. В частности, Сивацкая стала популярной после съемок в сериале "Гранд". Также она играла роли в таких украинских сериалах: "Кружево судьбы", "Пес", "Возвращение Мухтара" и "Женский доктор".

После начала полномасштабного вторжения актриса разорвала все связи со страной-агрессором и осудила путинский режим. Более 2 лет Мила жила и строила бизнес в Украине, однако в мае этого года она выехала за границу. Сейчас звезда живет в Барселоне, Испания, вероятно, вместе с женихом.

Напомним, ранее Мила Сивацкая призналась, что любила РФ и верила пропаганде. Она признала, что раньше слишком увлекалась всем российским.

Вас также могут заинтересовать новости: