Актера госпитализировали с легкими травмами головы.

Французский актер Венсан Кассель попал в аварию. Инцидент произошел во время поездки на скутере.

Как пишет издание Mirror, в среду в селе Арбони, что во Франции Касселя подрезала машина, в результате чего актер упал.

Читайте такжеВ блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе

На помощь Венсану пришли пожарные. Знаменитость доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera с легкими травмами лица.

Сегодня Кассель сделал публикацию в своем Instagram-сторис, где написал: "Я жив. Спасибо".

Как сообщал ранее УНИАН, у актера есть две дочери от итальянской актрисы Моники Белуччи, с которой он был в браке 18 лет. В 2019-м его 22-летняя жена Тина Кунаки родила ему дочь.