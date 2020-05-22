Венсан Кассель попал в аварию
05:32, 22 мая 2020Звезды
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Актера госпитализировали с легкими травмами головы.
Венсан Кассель попал в ДТП / фото ua.depositphotos.com
Французский актер Венсан Кассель попал в аварию. Инцидент произошел во время поездки на скутере.
Как пишет издание Mirror, в среду в селе Арбони, что во Франции Касселя подрезала машина, в результате чего актер упал.
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На помощь Венсану пришли пожарные. Знаменитость доставили в частную больницу PolyClinique d'Aguilera с легкими травмами лица.
Сегодня Кассель сделал публикацию в своем Instagram-сторис, где написал: "Я жив. Спасибо".
Актер поделился с подписчиками новостью о ДТП / фото instagram.com/vincentcassel
Как сообщал ранее УНИАН, у актера есть две дочери от итальянской актрисы Моники Белуччи, с которой он был в браке 18 лет. В 2019-м его 22-летняя жена Тина Кунаки родила ему дочь.
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