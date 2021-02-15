Вероника Белик часто демонстрирует свои аппетитные формы.

Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram новую фотографию с отдыха на Мальдивах.

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На снимке она позирует в черном раздельном купальнике. У девушки настолько пышная грудь, что она полностью не вмещается в бюстгальтер. Дополнила Вероника такой пляжный образ бейсболкой.

"У тебя шикарное тело", "Тебе идет бейсбольная кепка", "Вероника, ты восхитительная", "Ты очаровательная женщина", - пишут в комментариях поклонники.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич