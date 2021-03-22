Польская фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram фотографию с отдыха в Мексике.

Девушка позирует, сидя на качели. При чем сами качели устроены над ванной. Вероника предпочла надеть только микробикини, а вот грудь решила оставить обнаженной. Несмотря на то, что фитнес-модель все же прикрыла интимное место волосами, фото получилось достаточно откровенным и сексуальным.

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"Идеальная", "Вау", "Фото очень яркое", - пишут пользователи сети.

Отметим, что Вероника Белик пропагандирует здоровый образ жизни. Девушка регулярно занимается спортом и привлекает к этому своих подписчиков. Поэтому на ее страничке в Instagram можно найти не только красивые фотографии, но и подсмотреть некоторые "фишки", которые помогут привести свое тело в форму.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич