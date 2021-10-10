Певица думает о пополнении в семье.

Популярная певица Вера Брежнева в программе "Ты не поверишь" на НТВ рассказала, что думает о пополнении в семье, но пока у них с Константином Меладзе не получается забеременеть.

"Конечно, хочу. Почему нет? Как может женщина не думать о том, что у нее есть семья? Об увеличении семьи", - сказала Брежнева.

Также певица добавила, что она уже не девочка. И, возможно, они с Константином прибегнут к услугам суррогатной матери.

"У меня есть друзья, которые это делают (прибегают к услугам суррогатных матерей, - УНИАН), у каждого из них есть на это причина. Я перестала уже к чему-то относиться слишком категорично, потому что с возрастом, опытом появляется понимание, что если человек так поступает, значит зачем-то это ему нужно", - сказала звезда.

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Вера Брежнева выступала в составе группы "ВИА Гра", продюсером которой был Константин Меладзе. Они долгое время дружили, а затем начали встречаться. Константин развелся со своей супругой, после чего начал жить с Брежневой.

В октябре 2015 года они тайно поженились. Свадьба состоялась в Италии в кругу близких людей.

Известно, что Брежнева воспитывает дочь Софию от Виталия Войченко, с которым она не состояла в официальном браке.

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Автор: Диана Могилевич