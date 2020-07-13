"Тапочки в зубах": Вера Брежнева сравнила себя с собакой

Певица опубликовала новый пост.

Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о своем сходстве с собаками.

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"Между нами определённо есть что-то общее... так я говорю каждой собаке. Потому что родилась в такой год. Могу и тапочки в зубах принести и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые. В моих руках целая планета - Марс", - написала Вера.

Подписчики восхитились не так милым фото с собакой, как веснушками Веры.

"Веснушки у тебя очень сладкие", "Прелесть", "Прекрасная Верунчик", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева показала идеальное тело в откровенном платье.

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