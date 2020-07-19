Вера Брежнева впечатлила фанатов фото с раздвинутыми ножками

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на яхте.

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Звезда предстала в коротеньких джинсовых шортиках, белой блузе и шляпе молочного цвета. А дополнили образ темные солнцезащитные очки. На снимке Брежнева сидит на кресле и одну ногу поставила возле штурвала. По словам Веры, друзья подарили ей идеальный день и новые навыки.

"Красотка! Скорее всего навыки врожденные, вон как Вы лихо, одной левой, управляетесь", "Как красиво - белый руль, белое кресло, белая шляпка и прекрасная дива. Молодец, так надо жить", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева сравнила себя с собакой.

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