Вера Брежнева впечатлила фанатов фото с раздвинутыми ножками
17:29, 19 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Брежнева продемонстрировала прекрасную фигуру / instagram.com/ververa
Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на яхте.
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Звезда предстала в коротеньких джинсовых шортиках, белой блузе и шляпе молочного цвета. А дополнили образ темные солнцезащитные очки. На снимке Брежнева сидит на кресле и одну ногу поставила возле штурвала. По словам Веры, друзья подарили ей идеальный день и новые навыки.
"Красотка! Скорее всего навыки врожденные, вон как Вы лихо, одной левой, управляетесь", "Как красиво - белый руль, белое кресло, белая шляпка и прекрасная дива. Молодец, так надо жить", - написали фанаты.
Вера показала фото / instagram.com/ververa
Как сообщал УНИАН, Вера Брежнева сравнила себя с собакой.
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