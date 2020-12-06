Певица нечасто показывает фото со своим супругом.

Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она позирует вместе со своим супругом Константином Меладзе.

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На снимке влюбленные обнимаются. Константин приобнял Веру за плечи и поцеловал ее в голову. Сама Брежнева расплылась в улыбке.

"Это точно любовь", "Вера, вы здесь как маленький котеночек, которого надо оберегать", "Безумно красивые и талантливые", - написали фанаты.

История любви Меладзе и Брежневой:

Искра между певицей и композитором вспыхнула еще тогда, когда Вера была участницей группы "ВИА Гра"

Папарацци часто видели Меладзе возле дома Брежневой, но он утверждал, что они просто дружат

Но уже 22 октября 2015 года в городке Форте-дей-Марми в кругу ближайших друзей пара сыграла свадьбу

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Автор: Диана Могилевич