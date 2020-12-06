Вера показала фото с мужем / instagram.com/ververa
Известная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она позирует вместе со своим супругом Константином Меладзе.
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На снимке влюбленные обнимаются. Константин приобнял Веру за плечи и поцеловал ее в голову. Сама Брежнева расплылась в улыбке.
"Это точно любовь", "Вера, вы здесь как маленький котеночек, которого надо оберегать", "Безумно красивые и талантливые", - написали фанаты.
Вера показала фото с мужем / instagram.com/ververa
История любви Меладзе и Брежневой:
- Искра между певицей и композитором вспыхнула еще тогда, когда Вера была участницей группы "ВИА Гра"
- Папарацци часто видели Меладзе возле дома Брежневой, но он утверждал, что они просто дружат
- Но уже 22 октября 2015 года в городке Форте-дей-Марми в кругу ближайших друзей пара сыграла свадьбу
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