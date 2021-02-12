Вероника Белик часто радует поклонников откровенными снимками.

Польская модель Вероника Белик обнародовала в Instagram новую фотографию.

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Сейчас девушка отдыхает на Мальдивах и часто делится с поклонниками соблазнительными фото. В этот раз она показала свою спортивную фигуру в модном раздельном купальнике с пятнистым принтом.

"Теплые вечера, теплые дни, теплое биение сердца и теплые мысли", - подписала фото Вероника.

Стоит отметить, что девушка регулярно занимается спортом. Кроме того, она мотивирует своих подписчиков вести активный образ жизни и правильно питаться. Поэтому и не странно, что девушка обладает подтянутым телом.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич