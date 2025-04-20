Украинские знаменитости поделилась праздничными кадрами и обратились к поклонникам.

Сегодня, 20 апреля, христиане во всем мире отмечают один из самых больших церковных праздников - Пасху. Ежегодно этот праздник сопровождается различными обрядами, но главной традицией является то, что семьи наконец объединяются и проводят время вместе за праздничным столом.

К сожалению, уже четвертый год подряд не у всех украинцев есть возможность увидеться с родными или даже поздравить их. Многие военные в этот светлый день находятся на фронте, где защищают Украину, чтобы другие могли отпраздновать.

Но верующие не теряют надежду на светлое будущее и в этот день с помощью молитв просят о завершении войны и возвращении военных домой. Украинские знаменитости не стали исключением. Они рассказали о своих мечтах и желаниях в этот день, а также поздравили поклонников с Пасхой. Не обошлось и без праздничных фото с корзинами и благодарности защитникам.

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Ольга Сумская

"Праздник Пасхи - новые силы для укрепления нашей веры в светлое будущее для каждой украинской семьи! Поздравляем вас, дорогие наши украинцы! Пусть Господь защищает каждого из вас, дарит любовь и крепость духа!" - написала актриса.

Наталья Могилевская

"Со светлым праздником Пасхи, мои дорогие! Будьте здоровы, счастливы и любимы. Пусть Воскресение Христово принесет мир и радость. Пусть тепло царит в каждом доме, а гармония - в каждой душе!" - поздравила артистка.

Тарас Цымбалюк

Актер поделился совместным фото с мамой в родной Черкасской области, а также пожелал всем украинцам мира.

Леся Никитюк

"Христос Воскрес! Желаю своим подписчикам и вашим семьям мира и согласия! А также исполнения всех желаний", - поздравила ведущая.

Лилия Ребрик

"Светлой Пасхи всем, кто верит, ожидает, любит. Сегодня просто хочется благодарить. За жизнь. За каждый новый день. Каждый раз на Пасху просишь одно и то же: чтобы все были живы. Чтобы хватило сил. Чтобы свет победил! Христос Воскрес", - написала ведущая.

Катя Осадчая

Христос воскрес! С Пасхой. Пусть в вашей семье царит согласие, а в мире наконец справедливость. Вкусной пасхи и колбаски", - пожелала телезвезда.

Наталья Денисенко

"Христос Воскрес. Мой любимый праздник! Солнышко, пасха, яички, родные люди рядом. Пусть этот день принесет нам всем счастье, согласие, любовь, добро, прощение и понимание. Пусть разойдутся все тучи на небе, в нашей жизни и наших душах. Иисуса Христа одни люди распяли, а другие люди радовались, что он воскрес. Подумайте об этом сегодня, о нас, людей, наши реакции, которые очень часто могут быть несправедливыми. Нам людям, стоит еще поработать над настоящим единением, над настоящим милосердием, настоящим пониманием и настоящей любовью", - призвала актриса.

Злата Огневич

"Христос Воскрес! Пусть свет Пасхи наполнит сердце миром, любовью и надеждой", - пожелала певица.

Эктор Химэнес-Браво

"В этот светлый праздник мы молимся только об одном - чтобы поскорее закончилась эта страшная война. Чтобы наши защитники как можно скорее вернулись в свои дома. Чтобы наши дети могли жить под мирным небом. Чтобы матери перестали терять сыновей и дочерей. Чтобы мы не боялись засыпать, потому что знаем, что можем проснуться от взрывов. Чтобы здесь рождались - и росли в мире и любви, а не умирали от ненависти врага. Сегодня мы как никогда должны направить все наши желания и молитвы ради светлого будущего Украины. Пусть эта Пасха станет не только символом, но и надеждой на новую жизнь - свободную, мирную, светлую. Христос Воскрес - воскреснет и Украина", - подчеркнул шеф-повар и судья шоу "МастерШеф".

Напомним, ранее Ярмак расплакался во время встречи с освобожденными из плена воинами. Рэпер-воин рассказал о встрече с военнопленными, которые наконец-то вернуться на родину. Он не смог сдержать эмоций, как и один из защитников, который мечтал о встрече с артистом.

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