Его фавориткой стала молодая исполнительница.

Известный украинский ведущий Олег Борисов назвал имя исполнительницы, которая, по его мнению, заслуживает первого место в списке самых лучших артисток Украины в 2023 году.

Для него примером построения карьеры является певица Skylerr. В эфире канала "Дом" он сказал, что изначально девушка "выстрелила" с помощью хита "Вечорниці", а сейчас она, не сбавляя темп, продолжает максимально развиваться и создавать музыку.

"Я подписан на нее везде. У нее корпоративы, пение, выход новых чувственных песен. Для меня это пример того, что она еще недавно была студенткой, а сейчас у тебя все распланировано и за тебя бьются на ивентах", - сказал Борисов.

Его собеседник, ведущий Мишель Сайкали согласился с тем, что Skylerr - молодец, однако он считает, что званиялучшей певицы заслуживает и Анна Тринчер.

"Она и до войны работала, развивалась, писала классную музыку. Я могу многих молодых исполнителей назвать, которые мне нравятся", - сказал Мишель.

Напомним, ранее украинская певица Skylerr в интервью УНИАН рассказала, как решилась пойти на Нацотбор на Евровидение-2024, какой главный месседж будет нести миру, а также о том, как ей удалось стать мегапопулярной во время войны и много ли у нее поклонников.

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