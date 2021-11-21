Константин Войтенко претендует на "золото".

В 12 эфире шоу "Танцы со звездами" с парой Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук на главный танцевальный паркет страны вышел комик Игорь Ласточкин. К тому же он является победителем пятого сезона шоу.

Войтенко отметил, что они оба низкие, при этом уже стали народными любимцами. А его партнерша Роксоляна хочет, чтобы Константин повторил успех Владимира Зеленского и Игоря Ласточкина и победил в шоу "Танцы со звездами".

Отметим, что участник проекта претендует на главный кубок. Он упорно двигается вперед и завоевывает сердца зрителей.

"Если Костя не победит, то зря я в свой день рождения нахожусь здесь", - сказал Ласточкин.

Напомним, Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Санта Димопулос показали огненный танец на "Танцах со звездами".

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Автор: Диана Могилевич