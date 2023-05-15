Ведущая реалити "Супер Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева объявила о второй беременности. Вскоре они вместе с мужем, бизнесменом Джейсоном Капоне, снова станут родителями.
"Нас благословили вторым ребенком. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы малыш родился в лучшем мире", - рассказала Костромичева, хвастаясь животиком на последних неделях беременности
Супруги уже воспитывают 6-летнего сына Сальваторе, который, кстати, с пеленок сопровождал маму во время всех приездов в Украину на съемки модельных реалити. Но несколько лет назад Костромичева признавалась Новому каналу, что хочет еще детей. Тогда ее планам помешала пандемия коронавируса.
"Думала, что мы снимем Суперсезон "Топ-модели по-украински" и зачнем еще одного ребенка. Но эта идея перенеслась на потом, после съемок. Да и с этим непонятным вирусом думать о родах просто страшно", – говорила тогда ведущая.
Несмотря на страхи, звезда решилась воплотить свою мечту о втором ребенке. И совсем скоро она сбудется! В сети Алла уже продемонстрировала свой огромный животик.
Реакция соцсетей
- "Алла, поздравляю!"
- "Это очень и очень хорошая новость! Здоровья маме и ребенку!"
- "Алла, вам так идет это прекрасное положение! Будьте счастливы!"
Ранее УНИАН рассказывал о звездах, вырвавшихся из бедности. Среди них была и Алла Костромичева.