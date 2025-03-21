Ведущая 1+1 рассказала о болезни годовалой дочери: 'Ребенок угасал'

Островская с дочерью попали в больницу.

Ведущая 1+1 Наталья Островская вместе с годовалой дочерью Агатой попала в больницу. По словам знаменитости, у девочки несколько дней была высокая температура, поэтому звездная мама вызвала врача домой.

У Агаты взяли анализ, чтобы проверить наличие гриппа, который сейчас подкосил многих. Однако диагноз не подтвердился. У девочки обнаружили другой вирус, против которого у нее есть прививка.

Врачи сделали Агате укол, после которого ей должно было стать лучше, но ее организм отреагировал иначе. Поэтому Островскую с дочерью госпитализировали.

Видео дня

"На второй день высокой температуры и других симптомов (которые появились впервые за 1.4 года), я вызвала врача на дом. Сделали тесты. Грипп, который сейчас очень агрессивный, не подтвердился. Но ребенок "угасал на глазах" и организм терял жидкость", - рассказала Наталья на своей странице в Instagram.

Также Островская рассказала, что ее дочери поставили капельницу. Сейчас ее состояние стабилизировалось и девочка идет на поправку.

Напомним, ранее Ирина Билык сообщила о тяжелой болезни. Она подхватила вирус, который дал осложнения. Сейчас у артистки воспаление легких, из-за чего она перенесла свои концерты.

Вас также могут заинтересовать новости: