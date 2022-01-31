Маричка Падалко пробежала марафон в 9 километров.

Украинская телеведущая Маричка Падалко вместе со своим мужем Егором Соболевым пробежала марафон на аэродроме "Чайка".

Звезда 1+1 бегала в спортивном костюме и курточке, а также она утеплила голову шапкой. Кроме того, на снимках она предстала без грамма макияжа. Стоит отметить, что кожа у телеведущей чистая и сияющая.

"Погода была фантастическая, организация тоже, особенно музыка. Я еще каким-то образом заняла на своей дистанции 5-е место, хотя дети отнеслись к этому скептически", - написала Падалко.

Читайте такжеНазваны 5 знаменитостей, которым детей родили суррогатные матери"Восхищаюсь вами! Здоровья вашей спортивной семье", "Молоденькая, как школьница", "Молодец", "Супер", "Маричка, вы - огонь", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Маричка Падалко в жакете на голое тело взбудоражила сеть.

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