Лидия Таран сейчас отдыхает в Испании.

Украинская телеведущая Лидия Таран отправилась в отпуск в солнечную Испанию, откуда уже показала несколько "летних" фотографий.

На снимке звезда 1+1 позирует в бассейне. Для плаванья она выбрала голубой раздельный купальник, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

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Поклонники пришли в восторг от новых фотографий Таран и засыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кому стало неловко.

"Прекрасная и невероятная", " Ой, вы меня заставляете неловко притупить взгляд", "Не толстая! Очень классная", "Идеально", "Фантастически", "Красавица! Одна из лучших телеведущих", "Отличная форма", "Шикарная и непосредственная", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Лидия Таран попала в неприятный инцидент.

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Автор: Диана Могилевич