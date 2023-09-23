Известный блогер Богдан Буше (настоящая фамилия Шелудяк), заменивший Сергея Притулу на шоу "Хто зверху", честно ответил, пойдет ли он на войну. Кроме этого артист объяснил, как бы отреагировал на вопрос о том, почему он до сих пор не на фронте.
"Что я могу на это ответить, вот реально? На это ответить я могу тебе. Сказать, что мне не будет стыдно после нашей победы за то, что я делал, за то, чего я не делал. Мне не придется краснеть", - пояснил ведущий в интервью на YouTube-канале "Розмова".
Если же придет повестка, отметил Шелудяк, то он планирует поступать правильно. При этом ведущий признался, что считает себя пацифистом, но в отношении россиян, которые пришли убивать украинцев, быть "за мир и против войны" невозможно.
"Ну, пожалуй, что придется. Хотя я максимально в этом отношении, как это сказать... Пацифист... Что касается людей, которые пришли убить тебя, ты не можешь быть пацифистом, и ты не можешь кричать: "Не убивай, я пацифист". Так что, наверное, да. То есть если так случится, то я буду действовать так, как нужно действовать", - добавил Шелудяк.
Кто такой Богдан Шелудяк
Блогер прославился благодаря роли в молодежном сериале "Киев днем и ночью". После этого Шелудяк начал активно развивать деятельность в соцсетях и снимать шуточные видео.
Летом этого года стало известно, что Шелудяк стал новым ведущим "Хто зверху". Он возглавляет мужскую команду, а его соведущей осталась Леся Никитюк.