Блогер объяснил свою позицию, и отметил, что ему точно не придется краснеть после победы.

Известный блогер Богдан Буше (настоящая фамилия Шелудяк), заменивший Сергея Притулу на шоу "Хто зверху", честно ответил, пойдет ли он на войну. Кроме этого артист объяснил, как бы отреагировал на вопрос о том, почему он до сих пор не на фронте.

"Что я могу на это ответить, вот реально? На это ответить я могу тебе. Сказать, что мне не будет стыдно после нашей победы за то, что я делал, за то, чего я не делал. Мне не придется краснеть", - пояснил ведущий в интервью на YouTube-канале "Розмова".

Если же придет повестка, отметил Шелудяк, то он планирует поступать правильно. При этом ведущий признался, что считает себя пацифистом, но в отношении россиян, которые пришли убивать украинцев, быть "за мир и против войны" невозможно.

"Ну, пожалуй, что придется. Хотя я максимально в этом отношении, как это сказать... Пацифист... Что касается людей, которые пришли убить тебя, ты не можешь быть пацифистом, и ты не можешь кричать: "Не убивай, я пацифист". Так что, наверное, да. То есть если так случится, то я буду действовать так, как нужно действовать", - добавил Шелудяк.

Кто такой Богдан Шелудяк

Блогер прославился благодаря роли в молодежном сериале "Киев днем и ночью". После этого Шелудяк начал активно развивать деятельность в соцсетях и снимать шуточные видео.

Летом этого года стало известно, что Шелудяк стал новым ведущим "Хто зверху". Он возглавляет мужскую команду, а его соведущей осталась Леся Никитюк.

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