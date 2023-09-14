Певица рассказала, что пыталась держаться из последних сил.

Латышская певица Лайма Вайкуле рассказала об украинском музыканте, который много лет был в ее команде. В начале полномасштабного вторжения мужчина находился в Украине, он, как и многие украинцы, в то время прятался от российских ракет в подвале.

В интервью Наталье Мосейчук Лайма говорит, что очень переживала за него. Узнав о полномасштабном вторжении России в Украину, она сразу же ему позвонила. Она понимала, что может его только поддержать, однако не сразу нашла нужные слова.

"Полчаса я просто рыдала ему в трубку вместо того, чтобы сказать какие-то слова, которые я не нашла. Он начал меня утешать. Это было как в кино. Потому что столько благородства, силы, любви, столько всего я испытала, что никогда не имела. Я все пыталась совладать с собой, но ничего не получалось. Я что-то ужасно мямлила, раскисла окончательно. Я говорю: "Что я могу для тебя сделать?" Он сказал: "Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы вы мне остались такой в памяти", - вспомнила певица.

По словам артистки, эти слова музыканта были похожи на прощание. Тогда у нее было ощущение, что сейчас упадет бомба, она разорвется, и это останутся последние воспоминания.

"Он меня убил окончательно. Это то, что остается в моей памяти. Каждый раз у меня комок в горле. Я хочу держаться", - добавила Вайкуле.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле "разнесла вдребезги" всех российских артистов. Она сказала, что есть зомбированные люди, но большинство просто притворяется.

Вас также могут заинтересовать новости: