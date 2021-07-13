Мальчика назвали в честь его отца.

Основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема 8 июля родила сына, но об этом стало известно лишь 13 июля. Мальчика женщина назвала в честь своего возлюбленного – Тимура Фаткуллина.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько трогательных снимков своего первенца, и как она кормит его грудью. Поклонники остались в восторге от снимков.

"Самый счастливый момент в моей жизни. 8.07.21.Тимур Фаткуллин младший. Создан для любви", – говорится в заметке Гуземы.

На фотографиях малыш одет в белый костюмчик с яркими орнаментами. Его лицо пока что прикрыто от публики. А сама Валерия надела нежное белое платье и много золотистых аксессуаров.

В Instagram-сториз мужа Тимура можно также увидеть, как Валерию выписывали из роддома. Рядом с ними было много друзей, которые поздравили Тимура Тимуровича Фаткуллина с появлением на свет.

Всего через несколько часов после публикации фотографий Валерию поздравили тысячи фанатов. Среди них было немало звезд:

Катя Осадчая: "Поздравляю!"

Санта Димопулос: "Валерия, поздравляю, моя девочка"

Светлана Тарабарова: "От всего сердца"

Елена Кравец: "Поздравляю вас, Валерия! Наслаждайтесь мгновениями и вашим чудом"

Вера Брежнева: "Ооо! Поздравляем!!!"

Алла Костромичева: "Поздравляю! Кайф!"

Катя Сильченко: "Счастье! Какое счастье, Валерия!"

Лилия Подкопаева: "Валерия, будьте здоровы и счастливы!"

Елизавета Юрушева: "Поздравляю! Это самое большое счастье на земле!"

Отметим, что о беременности Валерии Гуземы стало известно в марте 2021 года. Тогда она находилась на 21 неделе беременности. О романе звездных родителей в сети почти ничего неизвестно. Любимый Тимур, судя по фото в Инстаграме, работает пилотом.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко