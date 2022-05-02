Лидер группы "Друга Ріка" рассказал, что возвращался в разрушенный оккупантами дом, чтобы забрать уцелевшие вещи. Удалось вывезти гитару сына.

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину возвращался в свой дом около Гостомеля, чтобы забрать кое-какие вещи. Музыкант не смог сдержать эмоций, когда заговорил о том, что забирал оттуда гитару сына. В интервью "Сніданок з 1+1" он уточнил, что ребенка не видел 2 месяца.

"Там уже поработали мародеры. Я был не на своей машине, поэтому я решил на следующий день приехать, чтобы забрать все, что можно. Но уже не было куда возвращаться, к сожалению. Я тогда успел забрать гитару младшего сына. Надеюсь, я его скоро увижу, потому что уже два месяца не виделись", - сказал Валерий.

В этот момент видно, что музыкант еле сдерживает слезы под наплывом воспоминаний. Его поддержала ведущая Валентина Хамайко.

"Валера, мы давно знакомы, и, ты знаешь, сейчас, во время войны, можно плакать всем - и женщинам, и мужчинам. Я понимаю, что без слез я не пережила бы этот период. Они (слезы, - ред.) мне помогают избавиться от этих эмоций. Поэтому это все ок", - сказала телеведущая.

Со слезами на глазах Валерий Харчишин добавил, что очень скучает по семье, которая находится в Варшаве, и надеется увидеть ее после завершения благотворительного тура.

Напомним, Харчишин раскрыл подробности обстрела его дома оккупантами. Лидер группы "Друга Ріка" убежден, что его дом сравняли с землей специально при помощи работы корректировщика.

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