Украинский музыкант Валерий Харчишин впервые рассказал о трагедии, которая произошла у него в семье.
Об этом говорится в программе "Звездный путь".
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Харчишин рассказал, что в 2016 году его супруга Юлия была беременна, но ребеночек не появился на свет. На пятом месяце беременности у нее случился выкидыш. По словам Валерия, потеря ребенка - это самое страшное, что может произойти.
"Когда Господь забирает у тебя ребенка – это самое страшное. Мне очень тяжело... Я вообще никогда об этом не говорю", – поделился Харчишин.
Также он добавил, что потерял много родных людей. И не о такой взрослой жизни он мечтал.
"От этого и песни пишутся, когда ты уже не хочешь терять и готов договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных", – рассказал артист.
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