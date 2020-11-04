В семье Валерия Харчишина произошло горе.

Украинский музыкант Валерий Харчишин впервые рассказал о трагедии, которая произошла у него в семье.

Об этом говорится в программе "Звездный путь".

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Харчишин рассказал, что в 2016 году его супруга Юлия была беременна, но ребеночек не появился на свет. На пятом месяце беременности у нее случился выкидыш. По словам Валерия, потеря ребенка - это самое страшное, что может произойти.

"Когда Господь забирает у тебя ребенка – это самое страшное. Мне очень тяжело... Я вообще никогда об этом не говорю", – поделился Харчишин.

Также он добавил, что потерял много родных людей. И не о такой взрослой жизни он мечтал.

"От этого и песни пишутся, когда ты уже не хочешь терять и готов договориться с Богом, чтобы забрал тебя, а не твоих родных", – рассказал артист.

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Автор: Диана Могилевич