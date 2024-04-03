Кирилл Кузнецов перешел на сторону зла.

Минкульт внес в "черный список" российского актера Кирилла Кузнецова, который до полномасштабного вторжения часто снимался в украинских проектах.

На его счету роли в таких сериалах как "Место под солнцем", "Алмазная корона", "Чужая", "Мой милый найденыш", "Поговори с ней", "Наперекор судьбе" и многие другие.

Несмотря на то, что его всегда принимали в Украине и давали ему возможность заработать, он все равно решил встать на сторону зла, выбрав Российскую Федерацию.

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Сейчас Кузнецов активно снимается в пропагандистских сериалах. Известно, что он задействован в фильме "20/23", который снимается в оккупированном Россией Мариуполе.

Также он принимал участие в концерте "Слава защитникам отечества", который состоялся в феврале 2023 года.

Стоит отметить, что в "черный список" Минкульта попал и другой российский актер - Виктор Бабак. Он также поддерживает преступный режим Кремля и в своих соцсетях пишет антиукраинские высказывания.

Напомним, Повалий и другим предателям грозит наказание в Украине. Министерство культуры уже подготовило перечень предателей, но требуется принятие парламентом соответствующего закона.

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