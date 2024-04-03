Минкульт внес в "черный список" российского актера Кирилла Кузнецова, который до полномасштабного вторжения часто снимался в украинских проектах.
На его счету роли в таких сериалах как "Место под солнцем", "Алмазная корона", "Чужая", "Мой милый найденыш", "Поговори с ней", "Наперекор судьбе" и многие другие.
Несмотря на то, что его всегда принимали в Украине и давали ему возможность заработать, он все равно решил встать на сторону зла, выбрав Российскую Федерацию.
Сейчас Кузнецов активно снимается в пропагандистских сериалах. Известно, что он задействован в фильме "20/23", который снимается в оккупированном Россией Мариуполе.
Также он принимал участие в концерте "Слава защитникам отечества", который состоялся в феврале 2023 года.
Стоит отметить, что в "черный список" Минкульта попал и другой российский актер - Виктор Бабак. Он также поддерживает преступный режим Кремля и в своих соцсетях пишет антиукраинские высказывания.
Напомним, Повалий и другим предателям грозит наказание в Украине. Министерство культуры уже подготовило перечень предателей, но требуется принятие парламентом соответствующего закона.