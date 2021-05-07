Стартовая цена лота - 2500 долларов

Американский аукцион Iconic Auctions выставил на продажу прядь волос Курта Кобейна.

Читайте также"Он хочет убить": мрачный кот Кейт Бекинсейл "взорвал" сеть (фото)Об этом пишет НОЖ.

Прядь состригли в 1989 году, когда группа поехала на гастроли с дебютным альбомом Bleach.

Этот лот - «единственный в своем роде», пишут представители аукциона. Его стартовая цена - 2500 долларов.

Вместе с волосами, самый длинный из которых равняется 6 сантиметрам, новый владелец получит фотографии, сделанные во время стрижки.

Прядь волос Кобейна сохранила его знакомая Тесса Осборн. Она подарила ее художнице из Сиэтла Николь ДеПоло, от которой волосы перешли Джону Резникоффу, чья коллекция волос знаменитостей признана Книгой рекордов Гиннесса самой большой в мире. Он выставил их на аукцион.

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Автор: Людмила Жерновская