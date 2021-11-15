Злата подогрела слухи новым фото в Instagram.

Украинская певица и главная героиня романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич поделилась в своем инста-блоге новым снимком, в котором поклонники заметили намек на победителя шоу.

Так, Злата показала кадр, на котором позирует влюбленная пара. Мужчина целует девушку, при этом скрывая свое лицо. Но по прическе фанаты узнали там Дмитрия Шевченко, с которым у Златы начали зарождаться отношения на проекте.

Читайте также45-летняя LAMA отказала младшему на 16 лет возлюбленному в женитьбе"Когда души находят утешение друг в друге, разлука невозможна. Причины их сближения не случайны. Может быть, ей нужен был кто-то, чтобы показать ей, как жить, а ему нужен был кто-то, чтобы показать ему, как любить", - подписала фото Огневич.

"Интересно, кто на фото. Похож на Дмитрия", "Это вы и Дима", "По тексту похоже намеком на Диму", "Какое восхитительное фото, очень атмосферное", "Злата, а вы можете Диме передать, что мы теперь и от него ждем пост?", - пишут поклонники.

Напомним, в девятом выпуске шоу "Холостячка" Злата Огневич вручила бутоньерки всем участникам.

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Автор: Диана Могилевич