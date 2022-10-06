Он признался, что они с Яниной друзья, но о большем пока говорить не хочет.

Украинский музыкант, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин прокомментировал слухи о романе с журналисткой Яниной Соколовой.

Впервые поклонники заподозрили романтические отношения между знаменитостями еще в 2019 году, когда Янина снялась в клипе группы на песню "Сьомий день". Там они настолько искренне играли влюбленных, что, конечно, фолловеры не оставили это без внимания. Особенно после того, как Харчишин объявил о разводе с женой.

Так, в интервью Славе Демину Валерий заявил, что они с Соколовой друзья. При этом Харчишин отметил, что в их взаимоотношениях случались разные ситуации, но говорить о романтике между ними он не хочет без согласия самой Янины.

"Мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немножко ругались. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать вторую сторону без ее согласия. Я не могу говорить о женщине без ее согласия. Это нечестно", – сказал певец.

Также он уточнил, что пока не планирует создавать крепкую ячейку общества. Более того, на данный момент он официально не разведен, хоть уже и давно не живет с экс-супругой.

Напомним, весной 2022 года Валерий Харчишин рассказал, что расстался со своей супругой Юлией, с которой состоял в официальном браке с 2009 года. По словам артиста, они расстались еще до войны. Тогда же он переехал в новый дом, где живет со своей новой возлюбленной, имя которой он, увы, не назвал.

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