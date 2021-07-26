Тина Кароль выступила на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" в роскошном наряде.

Украинская певица Тина Кароль выступила на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

При этом поклонники сразу приметили образ Тины, который буквально заполонил их сердца. Звезда выбрала белый сетчатый костюм от британского дизайнера David Koma, стоимость которого превышает 100 тысяч гривен.

Брюки и полупрозрачная рубашка, усыпанные кристаллами, и лодочки на высоком каблуке - total-look, который не оставил никого равнодушным.

Известно, что в нарядах от David Koma появлялись такие мировые звезды как Дуа Липа и Дженнифер Лопес.

"Бесподобная", "Красавица", "Яркая звездочка", "Настоящая красота", "Милашка", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич