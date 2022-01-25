Поклонники засыпали ведущую вопросами о беременности.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала несколько кадров со съемок двенадцатого сезона вокального шоу "Голос страны". Поклонники рассмотрели у нее округлившийся животик и не удержались от личных вопросов.

"Катя, можно вопрос? Вы ждете ребенка?", "Вы снова беременна?", - интересуются поклонники.

При этом Осадчая достаточно лаконично ответила на эти вопросы. Звезда 1+1 оставила смайлик с пальцем у рта и смеющийся эмодзи.

Читайте такжеДарья Квиткова похвасталась фигурой в купальнике спустя полгода после родов (фото)Отметим, в кадре Катя позировала в голубом костюме, белой майке и лодочках на высоком каблуке. Дополнила она такой светлый образ кепи.

Напомним, ранее Катя Осадчая поделилась новыми достижениями младшего сына.

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