Появился архивный снимок экс-супругов, сделанный в далеком 1989 году.

Российский актер Ефим Шифрин периодически публикует в своих социальных сетях архивные фотографии. В этот раз он "слил" фото, на котором присутствуют Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

Также на фото запечатлены певец и композитор Александр Кальянов, продюсер и организатор музыкальных концертов Алексей Мускатин, который работал директором "Шифрин-театра", но их уже нет в живых.

Читайте такжеВдова Хью Хефнера рассказала, как он шантажировал девушек их обнаженными фотоСтоит отметить, что Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой с 1994 по 2005 год. Сейчас артист растит двоих детей, появившихся на свет от суррогатных матерей, – сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. А вот Алла Борисовна счастлива в браке с Максимом Галкиным, и также воспитывает двоих детей от суррогатной матери.

Напомним, ранее были раскрыты неожиданные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина.

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