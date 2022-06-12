Поклонники засыпали Кароль комплиментами.

Фан-группа украинской певицы Тины Кароль, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными концертами, опубликовала в социальной сети Instagram ее архивное фото.

В кадре Тина позирует вместе со своими родными. Видно, что тогда она была еще совсем юной девочкой.

Поклонники, увидев архивное фото певицы, засыпали ее комплиментами. По их словам, она уже тогда была очень красивой.

"Вы все красивые, порядочные и дружелюбные", "Очень красивая семья. Пусть Бог бережет вас и вашу семью", "Такие милые и родные", "Всем здоровья, мира и быть вместе", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Тина Кароль сообщила, что ее 6-летний отец пошел защищать Украину от российских оккупантов.

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