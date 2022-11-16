Умерла бабушка Антона Велбоя / instagram.com/a.wellboy

Украинский артист Wellboy (Антон Велбой) поделился с поклонниками личной трагедией. Сегодня, 16 ноября, умерла его прабабушка Варвара. 

"Бабушки Вари сегодня не стало, лучших женщин я не встречал", - с грустью написал Антон на своей странице в Instagram.

Бабушка Антона Велбоя / instagram.com/a.wellboy

Wellboy добавил архивное видео, на котором видно, как он приезжал в дом бабушки, и она слушала его хит "Гуси". В этот момент артист держал родного человека за руку. 

Видео дня
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Пользователи сети сразу же отреагировали на горе Велбоя. В комментариях под постом они выразили ему свои соболезнования.

Реакция сети на горе Антона Велбоя

  • "Вечная память! Мои соболезнования, друг"
  • "Сочувствую тебе. Она прожила не маленькую жизнь. Только ужасно, что в такое время"
  • "У тебя была хорошая бабушка"
  • "С нее начиналась большая история, но без нее она продолжится! Спасибо ей за тебя. В раю хотя бы без тревог"
  • "Больно терять самых родных. Но они всегда рядом"

Напомним, ранее потерявшая дом в Крыму финалистка "Голосу країни-12" выразила всю боль за украинцев.

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