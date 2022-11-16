Украинский артист Wellboy (Антон Велбой) поделился с поклонниками личной трагедией. Сегодня, 16 ноября, умерла его прабабушка Варвара.
"Бабушки Вари сегодня не стало, лучших женщин я не встречал", - с грустью написал Антон на своей странице в Instagram.
Wellboy добавил архивное видео, на котором видно, как он приезжал в дом бабушки, и она слушала его хит "Гуси". В этот момент артист держал родного человека за руку.
Видео дня
Пользователи сети сразу же отреагировали на горе Велбоя. В комментариях под постом они выразили ему свои соболезнования.
Реакция сети на горе Антона Велбоя
- "Вечная память! Мои соболезнования, друг"
- "Сочувствую тебе. Она прожила не маленькую жизнь. Только ужасно, что в такое время"
- "У тебя была хорошая бабушка"
- "С нее начиналась большая история, но без нее она продолжится! Спасибо ей за тебя. В раю хотя бы без тревог"
- "Больно терять самых родных. Но они всегда рядом"
Напомним, ранее потерявшая дом в Крыму финалистка "Голосу країни-12" выразила всю боль за украинцев.