Отцом стал младший брат принцессы Уэльской.

У младшего брата принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Джеймса родился сын. Он в первый раз стал папой, а Кейт, соответственно, впервые стала тетей. Мальчика назвали Иниго.

"Он в нашей жизни всего несколько недель, но они были самыми особенными, когда я познакомился с нашим прекрасным малышом. Я не был готов к эмоциям, переполняющим меня от первой встречи с Иниго и от любви к моей дорогой Ализе, когда нас стало трое", - написал Джеймс Миддлтон в Instagram, поделившись фото.

Он также добавил, что их питомцы великолепно приняли "младшего брата" в "стае". У семьи четыре собаки.

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На данный момент неизвестно, когда именно малыш появился на свет. Пару дней назад СМИ писали, что 36-летний Миддлтон вместе с женой прогуливался по Лондону с коляской.

Кто такая Кейт Миддлтон

Как известно, Кейт Миддлтон - супруга наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза III и принцессы Дианы. Они поженилась в 2011 году.

У пары трое детей: сыновья Джордж и Луи, а также дочь Шарлотта.

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