Теперь у них на одного члена больше в семье.

Ресторатор Даша Кацурина и певец Владимир Дантес поделились с поклонниками радостной новостью - у них появился новый член семьи.

Влюбленные решили расширить свою семью и завести домашнего любимца - собаку породы лабрадудль.

"Еще один наш очаровательный выпускник Василий поехал в свою новую, любящую семью Даши Кацуриной и Владимира Дантеса. Желаем, чтобы ваша жизнь вместе была полна положительных эмоций", - говорится на странице питомника, откуда пара взяла щенка.

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К слову, недавно Кацурина и Дантес сообщили, что хотят жить вместе. Поэтому они поселились в одном доме с двумя детьми Даши от предыдущего брака с Михаилом Кацуриным.

В тоже время Кацурин живет с Надей Дорофеевой, с которой сыграл тайную свадьбу в 2023 году. Они также проводят время с детьми Михаила.

Напомним, ранее о пополнении в семье сообщила новая девушка Мурата Налчаджиоглу - Анастасия Фокси. Девушка обнародовала фото с новым членом их семьи, тоже четвероногим другом.

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