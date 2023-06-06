Она сообщила о смерти близкого человека.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками трагической новостью - умер ее свекр Григорий Фединчик.

На своей странице в Instagram она рассказала, что их семья последнее время проживала тяжелый период. Еще после Пасхи они узнали, что их родственник умирает.

"Это огромная потеря для нашей семьи. Еще труднее моему мужу и его семье…Мои соболезнования! Царство небесное нашему папе. Хочу, чтобы он остался в памяти таким как на фото, потому что он таким и был… Это был такой светлый, веселый и положительный человек! Мужчина, который меня поддерживал и утешал, мужчина, которого будет очень не хватать! Огромная потеря для нас", - написала Наталка.

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Отметим, еще в мае супруг Наталки Денисенко - Андрей Фединчик - опубликовал фото отца из больницы и сказал, что не при тех обстоятельствах они встретились.

К слову, сейчас Фединчик-младший служит в рядах ВСУ. Он пополнил ряды украинских военных еще в начале полномасштабного российского вторжения. Его супруга Наталка все это время оставалась в Украине.

Напомним, ранее звезда украинских сериалов Грешнова рассказала, как пережила две клинические смерти.

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