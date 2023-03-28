Певица стала неугодной из-за попытки "усидеть на двух стульях".

РосСМИ распространяют информацию, что общественные деятели направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать опальную певицу Ани Лорак "иноагентом".

Это связано с тем, что знаменитость пытается "усидеть на двух стульях". Более года она молчала о войне в Украине, а совсем недавно заявила, что не является стороной "конфликта" и одинаково любит российских и украинских поклонников.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, жители страны-агрессора против того, чтобы "в городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти".

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Стоит отметить, что концерты Лорак уже отменены в Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах РФ. Организаторы концертов обещают вернуть деньги за билеты.

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

После длительного молчания Каролина Куек заявила, что с 2014 года ее пытались использовать в личных целях, но имена этих людей она не назвала. К тому же она заявила, что переехала в Россию, так как в Украине ее якобы притесняли.

Кроме того, она сказала, что никогда не спонсировала армию и не помогала ВСУ. Она лишь якобы занимается гуманитарной помощью.

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