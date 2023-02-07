На него завели уголовное дело.

В Москве задержали актера "Улиц разбитых фонарей" и "Тайн следствия" Радмила Хайрутдинова. И если в сериалах он играл полицейского, боролся с преступностью, то сейчас и сам попался.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Радмил около четырех часов ночи ехал в такси, которое остановили инспекторы ДПС. Сотрудники правоохранительных органов сразу заподозрили неладное, так как актер вел себя не совсем адекватно. Его досмотрели и нашли пакетик с травкой, весом около восьми граммов.

Хайрутдинов признался, что купил марихуану за 12 тысяч рублей. Часть травки он скурил на месте, где встречался с продавцом, а остальное оставил на потом. Он надеялся, что надежно спрятал наркотики в кармане куртки, но ДПСники все равно их нашли.

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Теперь актеру светит до пятнадцати лет колонии. Против него возбуждено уголовное дело.

Кто такой Радмил Хайрутдинов

Радмил Хайрутдинов родился 31 марта 1992 года. Он работал в театре, а с 2014 года начал сниматься в сериалах. Сыграл в 14 и 15 сезонах сериала "Улицы разбитых фонарей" (Геращенко), лентах "Господа-товарищи" (молодой милиционер Борисов), "Тайны следствия-20" (Эльдар Калимулин) и других.

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