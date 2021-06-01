Поклонники в восторге от нового образа певицы, ее осыпали комплиментами.

Выступающая в России 42-летняя певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина) очаровала своих фолловеров в Instagram стильным снимком.

Читайте также"Раздетая": Ани Лорак выпустила новый клип (фото, видео)На опубликованном в сети кадре артистка предстала в шикарном образе. На ней костюм горчичного цвета, состоящий из кроп-топа с завязками и массивными цепями и юбки с высоким разрезом.

Дополнила образ Лорак зачёсанными назад влажными волосами и нюдовым макияжем с акцентом на глаза.

Такой «лук» выгодно подчеркнул роскошную фигуру Ани: ее точеную талию, сочные бёдра и аппетитную грудь.

Ани Лорак и ее творчество в Украине

В последний раз Каролина выступала в Украине в 2014 году. Тогда ее концерт сопровождался стычками из-за того, что звезда гастролирует в РФ. Активисты тогда призвали бойкотировать гастроли Лорак в нашей стране.

На сегодня артистка живет и работает в России, ее дочь Соня ходит там в школу.

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Автор: Ольга Робейко