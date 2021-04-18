Альма Уолберг с сыновьями / фото tmz.com
В США в возрасте 78 лет умерла Альма Уолберг - мать американских актеров Марка («Планета обезьян», «Отступники», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Трансформеры: Последний рыцарь») и Донни («Шестое чувство», «Пила») Уолбергов.
Читайте такжеУмер известный американский рэпер DMXНовостью о смерти матери сыновья поделились в социальных сетях.
В частности Марк опубликовал в Facebook фотографию своей мамы с подписью: «Мой ангел. Покойся с миром».
Ранее летом 2020 года в СМИ появилась информация о проблемах со здоровьем у Альмы Уолберг.
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