"Просто умирает": стало известно о состоянии онкобольного экс-солиста "Ласкового мая"

Ранее артиста госпитализировали из-за заражения коронавирусом. После этого у музыканта развился рак.

Жена бывшего солиста группы "Ласковый май" Александра Прико Елена рассказала о состоянии мужа. О его госпитализации в тяжелом состоянии ранее сообщил продюсер Андрей Разин.

Об этом пишет kp.ru.

Она рассказала, что медики диагностировали у Прико онкологическое заболевание.

"Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. Двадцать девятого июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже", - рассказала супруга артиста.

Читайте также"Главную миссию уже выполнил": астролог рассказала о президентстве ЗеленскогоПрико все еще находится в крайне тяжелом состоянии: у него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких.

Сейчас жена артиста ожидает результаты гистологического исследования.

"Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает...", - говорит она.

О том, что Прико попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщалось 2 августа. Позднее продюсер группы Андрей Разин рассказал, что артиста госпитализировали из-за заражения коронавирусом. После этого у музыканта развился рак.

В начале 1989 года вместе с Игорем Игошиным Александр Прико переехал в Москву, где стал клавишником группы «Ласковый май», с которой гастролировал в основном составе.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН