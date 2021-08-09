Актрисе был 81 год, причины смерти артистки пока что не раскрываются.

В России умерла известная актриса, сыгравшая в сериалах "Москва слезам не верит" и "Папины дочки". Татьяна Жукова-Киртбая сыграла более 100 ролей и продолжала свою карьеру вплоть до своей смерти.

Звезды "Папиных дочек" не стало 9 августа, сообщили в пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где российская актриса работала в последние годы.

"С 1966 года Татьяна Ивановна была актрисой Театра на Таганке, а в 1992 пришла работать в театр "Содружество актёров Таганки". На счету Татьяны Ивановны роли в более чем сорока фильмах. Для коллектива "Содружества актёров Таганки" Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег", — указывается в сообщении.

Татьяне Жуковой-Кирбая был 81 год. Причины смерти актрисы пока что не сообщаются.

В сериале "Папины дочки" артистка сыграла роль пенсионерки Жихаревой, которая жила по соседству с семьей Васнецовых. А в "Москва слезам не верит" актриса предстала в образе работницы химчистки. Татьяна Жукова-Киртбая запомнилась многим как исполнительница ролей пожилых женщин с непростым характером. В таком амплуа она также предстала в сериале "Моя прекрасная няня".

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Автор: Иван Бойко