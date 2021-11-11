Некогда первая красавица советского кинематографа Валентина Малявина провела последние годы жизни в доме престарелых.

На 81-м году жизни умерла известная российская актриса театра и кино Валентина Малявина.

Об этом сообщил ее первый муж актер Александр Збруев, сообщает "РИА Новости".

"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас", — сказал он.

Збруев сообщил, что последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".

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Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в узком кругу. "Она была уже совсем слепая. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось", — говорит Збруев.

Валентина Малявина: что известно об актрисе

Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Известна ролями в фильмах "Иваново детство", "Король-олень", "Когда рядом мужчина".

В 1978 году ее начали обвинять в смерти гражданского мужа Станислава Жданько. В 1983-м ее признали виновной в умышленном убийстве. На свободу она вышла в 1988 году по амнистии.

После освобождения Малявина снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России.

СМИ сообщали, что она оказалась жертвой мошенников, которые переписали ее квартиру на себя. Тогда женщина сильно пила.

Автор: Виолетта Орлова