На 81-м году жизни умерла известная российская актриса театра и кино Валентина Малявина.
Об этом сообщил ее первый муж актер Александр Збруев, сообщает "РИА Новости".
"Произошло это 30-го того месяца, а сообщение было только сейчас", — сказал он.
Збруев сообщил, что последние годы Малявина полностью ослепла и жила в пансионате для престарелых в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".
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Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в узком кругу. "Она была уже совсем слепая. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось", — говорит Збруев.
Валентина Малявина: что известно об актрисе
- Малявина родилась 18 июня 1941 года в Москве. Известна ролями в фильмах "Иваново детство", "Король-олень", "Когда рядом мужчина".
- В 1978 году ее начали обвинять в смерти гражданского мужа Станислава Жданько. В 1983-м ее признали виновной в умышленном убийстве. На свободу она вышла в 1988 году по амнистии.
- После освобождения Малявина снялась в нескольких фильмах, а в 1993 году получила звание заслуженной артистки России.
- СМИ сообщали, что она оказалась жертвой мошенников, которые переписали ее квартиру на себя. Тогда женщина сильно пила.