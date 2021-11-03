Актер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

В Москве скончался актёр Дмитрий Гуменецкий, известен по роли Шмидта в сериале "Бригада".

Ему было 49 лет, артист умер от рака 29 октября в хосписе.Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Читайте такжеУмер звезда "Бригады" и "Бумера" Виталий АльшанскийПохороны актера состоялись еще 31 октября, но о них стало известно только сейчас. На церемонии присутствовали только родные и близкие.

Гуменецкий: что о нем известно

В 2016-м Гуменецкий был осуждён на восемь лет колонии строгого режима за хранение 280 килограммов концентрата спайса. В апреле 2021 года вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в связи с болезнью.

Служил в спецназе внутренних войск РФ в звании майора.

Актер прославился после роли Шмидта, начальника охраны главного героя Саши Белого в сериале "Бригада". Но закрепиться в киноиндустрии он так и не смог.

Помимо "Бригады", Гуменецкий снимался в фильме "Бумер" и сериалах "Магнитные бури" и "Правда скрывает ложь".

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Автор: Ольга Робейко