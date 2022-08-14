Актриса умерла, не выходя из комы.

Голливудская актриса Энн Хеч умерла спустя неделю после дорожно-транспортного происшествия. Ее не стало 12 августа в возрасте 53 лет.

Известно, что неделю назад она попала в ДТП в Лос-Анджелесе. Актриса села за руль в нетрезвом состоянии, в результате чего не справилась с управлением и протаранила гараж, а затем въехала в дом. Ее машина загорелась на месте.

Хеч находилась в авто до тех пор, пока спасатели ее не достали. Тогда Энн госпитализировали, но уже через пару дней она впала в кому. 12 августа звезды "Шесть дней, семь ночей" не стало.

Кроме того, ранее ее близкие говорили о том, что шансы на спасение Хеч равнялись нулю, поскольку у нее диагностировали поражение головного мозга. Известно, что ее органы планируют использовать в донорских целях.

Чем известна Энн Хеч

Сразу после окончания школы Энн переехала в Нью-Йорк, где приняла предложение на съёмки в сериале "Другой мир". С 1987 по 1991 год она исполняла в нём роль Вики Карсон, за которую в 1991 году получила премию "Эмми".

Она появилась в таких фильмах как "Донни Браско" (1997), "Вулкан" (1997), "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997), "Шесть дней, семь ночей" (1998), "Психо" (1998) и других.

В 2008 году актрису можно было увидеть в мелодраме "Бабник" в паре с Эштоном Кутчером, в 2011 - в криминальной драме "Бастион" в роли Екатерины, а в 2012 - в драме "Артур Ньюман" с Колином Фёртом и Эмили Блант.

В 2015 году состоялась мировая премьера боевика "Шальная карта", в котором партнерами Энн Хеч по съемочной площадке стали Джейсон Стейтем, Стэнли Туччи и Майло Вентимилья.

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