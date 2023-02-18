Актриса скончалась на 84-году жизни.

18 февраля стало известно, что умерла Людмила Абрамова - актриса, сценаристка, бывшая жена Владимира Высоцкого. Об этом рассказал актер Вениамин Смехов, пишет Interfax.

"Людмила Владимировна Абрамова. Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мама Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память", - сообщил Смехов.

Что стало причиной смерти знаменитости - неизвестно.

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Кто такая Людмила Абрамова

Актриса, которая прославилась ролями в фильмах "713-й просит посадку", "Восточный коридор" и других. В 1984 году вышел фильм Игоря Апасяна "Пока не выпал снег" по сценарию Абрамовой.

Была замужем за Владимиром Высоцким 5 лет - с 1965 по 1970 год. За это время родила ему двоих детей - сыновей Аркадия и Никиту.

В последние годы Людмила была худруком Дирекции по созданию музея имени Высоцкого.

Напомним, в России ушла из жизни звезда фильма о Высоцком.

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