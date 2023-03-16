Певцу было всего 25 лет.

Умер украинский певец и участник "Голосу країни" Евгений Щавлинский. Артиста убила тяжелая болезнь, у него был рак. Ему было 25 лет.

"Сегодня перестало биться сердце Евгения Щавлинского, автора песни "Зцілення" из первого сборного украинского альбома "Він у всьому". Евгений родился 12.11.1997 в городе Ривне. Свою первую авторскую композицию он написал в 2014 году", - сообщается на странице wholeheart в Instagram.

Известно, что певец записал два альбома под псевдонимом Shchavlinskyi. Также он занимался саунд-продюсированием и работал сессионным гитаристом.

"О своем творчестве говорил так : "Есть песни, рождающиеся за 10 минут полностью, а другие, которые пишутся месяцами и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций. Единственное, что общего у песен, которые я могу назвать своим искусством, – это честность". В 2021 году женился на любви всей его жизни – Саре, которая стала его поддержкой в борьбе с непростой болезнью – раком, который на тот момент уже достиг четвертой стадии", - добавили в религиозной организации.

Щавлинский в "Голосі країни"

Певец выступил на слепых прослушиваниях во 2 выпуске 8 сезона музыкального проекта "Голос країни". Там Щавлинский исполнил песню Sing.

Жюри понравилось пение артиста. Однако к нему никто не повернулся. Сам Щавлинский тогда рассказал, что это его не сильно расстроило, ведь у него уже была возможность зарабатывать на жизнь творчеством.

Вас также могут заинтересовать новости: