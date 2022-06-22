Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в 45 лет. Предварительно причиной стала остановка сердца после операции на почке 21 июня.

О смерти отца в Instagram сообщила его дочь Каролина та прежняя жена Валерия Калачова (Monisha).

"Папа - это пример для меня. Мне очень жаль, что его рядом со мной не будет... Но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой", – написала дочь.

"Очень трудно это понимать и принять. Спасибо за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Спасибо тебе за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью. Твой вклад в миллионы человеческих улыбок, огромный. Бесконечные аплодисменты тебе", - написала экс-супруга.

Причину смерти Пьера Нарцисса его близкие не уточнили. По информации "Комсомольской правды" певец умер, когда ему проводили операцию на почке.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В начале 1990-х годов создал собственную группу, которая исполняла песни на разных языках в местных клубах. В юном возрасте переехал в Москву, где в то время жила его сестра, чтобы изучать журналистику в Московском государственном университете.

В 2003 году участвовал в "Фабрике Звезд – 2", где его главной песней стала "Шоколадный заяц", что и принесла певцу немалую популярность. В 2004 году в свет вышел альбом певца с аналогичным названием, однако ни одна из песен не смогла затмить успех первого хита.

На съемках "Фабрики звезд" он познакомился с Валерией Калачевой, на которой впоследствии женился. У пары родилась дочь Каролина. В 2017 году женщина подала на развод.

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