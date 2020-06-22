Ушла легенда: умер режиссер фильмов про Бэтмена Джоэл Шумахер

Режиссер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет из-за онкологии.

Умер культовый американский режиссер Джоэл Шумахер, снявший ряд фильмов про Бэтмена, а также «Телефонную будку» и «Роковое число 23».

Об этом сообщает издание Variety.

Режиссер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. В последний год своей жизни он боролся с онкологическим заболеванием.

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Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года. Он начал свою работу в кино в качестве художника по костюмам, а позднее начал писать сценарии.

В кино автор пришёл из мира дизайна, занимаясь костюмами и другими подобными аспектами. Его режиссерский дебют состоялся в 1991 году с картины «Невероятно усохшая женщина», главную роль в которой сыграла Лили Томлин.

Среди работ Шумахера - такие известные картины, как "Бэтмен навсегда", "Бэтмен и Робин", "Коматозники", "Огни святого Эльма", "Пропащие ребята", "С меня хватит!", "Время убивать", "Умереть молодым", "Призрак оперы", "Телефонная будка" и другие. Снял два эпизода сериала "Карточный домик".

Как сообщал УНИАН, на днях в Лондоне умер актёр Иэн Холм на 89 году жизни. Он известен своей ролью Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".

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