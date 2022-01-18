Анатолий Басин снялся в сериале "Моя прекрасная няня" / скриншот
Умер российский актер театра и кино Анатолий Басин, который сыграл в популярном сериале "Моя прекрасная няня".
Об этом сообщает Иркутский академический драматический театр, где Басин проработал 27 лет.
Актера не стало в понедельник, 17 января, ему было 72 года. Похоронят актера в родном Иркутске.
Причины смерти Басина и другие подробности произошедшего в театре решили не рассказывать.
Анатолий Басин умер в возрасте 72 лет / фото dramteatr.ru
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Басин родился 23 июля 1949 года, окончил Иркутское театральное училище. В Иркутском драматическом театре он работал с 1979 по 2006 год, затем переехал в Москву.
Он известен зрителям по ролям в фильмах и сериалах "Кармелита", "Моя прекрасная няня", "Солдаты", "Диверсант. Конец войны" и другим.