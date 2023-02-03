Сообщается, что Сергей Корсик боролся с пневмонией.

3 февраля стало известно, что умер актер Сергей Корсик, который прославился ролью в сериале "Универ". Мужчине было всего 30 лет. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, которую Сергей пытался побороть в течение четырех месяцев. Врачам так и не удалось его спасти.

Корсик скончался еще 16 января, однако о его смерти сообщили только сейчас - спустя более чем две недели. Друг и продюсер Николай Федоренко покойного актера рассказал прессе, что Сергей умер в одиночестве.

"Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник - это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже. Это были его последние слова", - поделился Федоренко.

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Кто такой Сергей Корсик

Актер, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных, работал в театре имени Александра Пескова. В своей карьере сотрудничал с Бари Алибасовым, Еленой Малышевой, Прохором Шаляпиным и другими.

Популярность получил благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2", а также съемкам в сериалах "Универ" и "Ранетки".

Напомним, умер известный французский модельер Пако Рабан.

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