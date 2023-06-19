Пользователи сети негативно отреагировали на его каминг-аут.

Известный украинский блогер Олег Машуковский, который не так давно совершил каминг-аут, впервые показал своего бойфренда.

На новых фото в Instagram они вместе позируют в обнимку. Машуковский предстал в черной футболке, а его избранник - в белой. Парни мило улыбаются на камеру и не скрывают своих чувств.

"Теперь официально, да, мы вместе. Буду рад, если станете друзьями с моим родным человеком", - подписал фото Олег.

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Известно, что бойфренд Машуковского занимается ламинированием бровей и ресниц, а также делает профессиональный мейк-ап. Стоит отметить, что популярность пришла к Олегу именно после того, как он начал снимать ролики в соцсети с макияжем.

Кроме того, влюбленных поздравили и наши знаменитости. Приятные слова им написали певицы Злата Огневич и Маша Кондратенко, ведущая Рамина Эсхакзай.

Однако другие пользователи сети захейтили пару. Вот что они написали:

"Так а кто сверху?"

"Не надо их защищать и говорить, чтобы они были счастливы. Это же п***расы"

"Это просто жесть. Украину защищают настоящие мужчины, и, к сожалению, отдают свою жизнь в то время, как здесь творится полный п**дец"

"Я думала, что он нормальный"

"Олежка был моей любовью, но сейчас все потеряно"

Напомним, ранее известный украинский дизайнер Константин Омеля, выпускающий одежду под брендом OMELIA, совершил каминг-аут.

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